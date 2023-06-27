Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика США и ГОСА "ТГК-1" и "ОГК-2".

- Заказы на товары длительного пользования в США за май;

- Индекс цен на жилье США в апреле;

- Продажи нового жилья в США по итогам мая;

- Индекс доверия потребителей США от Conference Board в июне;

- Годовые общие собрания акционеров (ГОСА) "ТГК-1" и "ОГК-2".

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