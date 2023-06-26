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26 июня 2023 года 17:17
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Hormel Foods
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "держать" для акций пищевой компании США Hormel Foods на фоне слабого прогноза прибыли и неослабевающих проблем в цепочках поставок, сообщается в обзоре аналитиков. "Компания испытала проблемы с увеличением рентабельности, а два квартала подряд отчитывалась о падении прибыли. Выручка хуже ожиданий: негативное влияние снижения объемов перевесило повышение цен. Прогноз менеджмента на 2023 финансовый год предполагает снижение прибыли на 3% (среднее значение диапазона), - отмечают эксперты. - Технически с апреля 2022 года акции демонстрировали "медвежий" паттерн более низких максимумов и минимумов. Фундаментально бумага торгуется на уровне 22х EPS 2024e, что выше среднего по аналогам 19х. Мультипликатор P/S на уровне 1,8х находится ниже среднего по аналогам 2,3х, а дивдоходность порядка 2,7% - несколько ниже средней по аналогам (2,8%). Нас беспокоят слабый прогноз прибыли и неослабевающие проблемы в цепочках поставок, мы считаем рекомендацию "держать" оправданной на данной стадии рыночного и экономического циклов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-HORMEL/FOODS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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