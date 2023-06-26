"Финам" открыл торговую идею: покупать акции McDonald''s с целью $308

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции McDonald''s Corp. с целью $308 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,38%, стоп-приказ: $278, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Судя по результатам I квартала 2023 года, компания показывает результаты выше ожиданий рынка. На фоне высоких процентных ставок потребительский сектор выступает как защитный, что и подтверждается динамикой бумаги", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения среднесрочная тенденция продолжается, локальная коррекция завершилась после пробоя сопротивления $290. При объеме позиции 9% и выставлении стоп-заявки на уровне $278 риск на портфель составит 0,36%", - указывают в "Финаме".

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