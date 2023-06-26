.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
26 июня 2023 года 14:46

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Лидер-Инвест БО-ПО3 (Эталон), МБЭС 001Р-02, МВ Финанс 001Р-02, Сегежа Групп 002Р-01R и О''''КЕЙ Финанс 001Р-01, сообщается в комментарии аналитика Игоря Галактионова.

"G-спреды в корпоративном сегменте стремительно снижаются, что связано с ростом кривой доходностей ОФЗ и отстающей динамикой корпоративных бондов. Даже в сегменте наиболее качественных бумаг фиксируется отставание. ОФЗ уже на этой неделе могут стабилизироваться, а вот корпоративные бонды могут, наоборот, демонстрировать слабость. Интересной выглядит перекладка из качественных корпоративных бондов в ОФЗ с расчетом на возврат в будущем, когда риск-премия придет в норму. В высокодоходном сегменте риск-премии опустились к минимумам 2021 года. Это повышает интерес к размещению бондов среди эмитентов, но сокращает привлекательность сектора для инвесторов", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
Лента аналитики
26 июня 2023 года 18:05
Рынок акций Китая краткосрочно будет зависеть от степени господдержки экономики - Freedom Finance Global
Китайским индексам для продолжения роста необходим комплекс стимулирующих мер, динамика фондового рынка в краткосрочной перспективе будет зависеть от степени господдержки экономики страны, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Романа Лукьянчикова. "Акции в Гонконге падают пятую...    читать дальше
.
26 июня 2023 года 17:43
Возможно снижение индекса Мосбиржи до 2500п летом 2023г - "Финам"
Козыри российского рынка акций уже практически использованы, возможно снижение индекса Мосбиржи до уровня 2500 пунктов в течение текущего лета, считает руководитель отдела анализа акций "Финама" Наталия Малых. "На мой взгляд, не стоит недооценивать геополитические риски. В скором времени ситуация...    читать дальше
.
26 июня 2023 года 17:17
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Hormel Foods
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "держать" для акций пищевой компании США Hormel Foods на фоне слабого прогноза прибыли и неослабевающих проблем в цепочках поставок, сообщается в обзоре аналитиков. "Компания испытала проблемы с увеличением рентабельности, а два квартала...    читать дальше
.
26 июня 2023 года 16:49
Спотовая цена газа вряд ли превысит летом уровень в $500/тыс. куб. м - "БКС МИ"
Спотовая цена газа будет волатильной в течение лета 2023 года, но вряд ли превысит уровень в $500/тыс. куб. м, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Рональд Смит. "Цены на газ в Европе на прошлой неделе показали умеренную коррекцию и снизились на 7,5% (до $378/тыс. куб. м). Спотовые...    читать дальше
.
26 июня 2023 года 16:29
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции McDonald''s с целью $308
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции McDonald''s Corp. с целью $308 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,38%, стоп-приказ: $278, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Судя по результатам I квартала 2023...    читать дальше
.
26 июня 2023 года 16:05
Дальнейший рост цены акций CarMax пока маловероятен - Инвестбанк Синара
Дальнейший подъем котировок акций CarMax Inc. пока маловероятен, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ирина Фомкина. "Результаты CarMax за первый квартал 2024 финансового года оказались значительно лучше консенсус-прогноза, в частности по чистой прибыли ($1,44 на акцию против $0,79)....    читать дальше
.
26 июня 2023 года 15:35
Вероятно продолжение технической коррекции фондовых индексов США в понедельник - Freedom Finance Global
Вероятно продолжение технической коррекции вниз по ключевым индексам в течение торговой сессии понедельника на американском фондовом рынке, считает старший аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев. "Предстоящая сессия на американских фондовых площадках обещает пройти относительно спокойно в...    читать дальше
.
26 июня 2023 года 15:13
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Berkshire Hathaway
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "держать" для акций Berkshire Hathaway, сообщается в обзоре аналитиков. "Мы в целом позитивно оцениваем конгломератный характер Berkshire, но отмечаем, что выручка холдинга зависит от макроконъюнктуры и часто растет или сокращается вместе с...    читать дальше
.
26 июня 2023 года 14:26
Акции Ford, FedEx и Alibaba будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции Ford Motor, FedEx Corp. и Alibaba будут интересны на текущей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко. "Ford объявил о планах по оптимизации бизнеса. Сокращения могут быть анонсированы на этой неделе и затронут прежде всего работников, которым выплачивают зарплату в США....    читать дальше
.
26 июня 2023 года 13:57
"Финам" подтверждает рейтинг акций WH Group на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций WH Group на уровне "покупать" с целевой ценой 5,5HKD за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 30,6% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции WH Group за последний год снизились сильнее рынка,...    читать дальше
.
Страница 1 из 16
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.