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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Акции Ford, FedEx и Alibaba будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
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26 июня 2023 года 14:26

Акции Ford, FedEx и Alibaba будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции Ford Motor, FedEx Corp. и Alibaba будут интересны на текущей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко.

"Ford объявил о планах по оптимизации бизнеса. Сокращения могут быть анонсированы на этой неделе и затронут прежде всего работников, которым выплачивают зарплату в США. Управление бизнесом предполагает приведение глобальной кадровой политики в соответствие с бизнес-планами на будущее, поддержание себестоимости на конкурентоспособном уровне в условиях развития индустрии. За неделю акции сократились на 2,8%. Бумаги находятся на поддержке и могут вырасти до $14,5.Наша рекомендация "держать" с целевой целью на горизонте года - $11 за штуку (-21%)", - пишет эксперт.

FedEx в IV квартале увеличил чистую прибыль в 2,8 раза г/г. Данные оказались смешанными, прогноз на год разочаровал инвесторов, подчеркивает Холоденко в комментарии. "Бумаги зависли над 50-дневной скользящей средней, - указывает аналитик. - Есть потенциал для нового рывка наверх - до $242. Наша рекомендация - "покупать" с целевой ценой на год - $240 за бумагу (+3,3%)".

Alibaba Group, в свою очередь, объявила о перестановках в руководстве компании: гендиректор и глава совета директоров Дэниэл Чжан покинет оба поста и будет возглавлять подразделение облачных сервисов Cloud Intelligence Group. Его выделят в самостоятельную организацию. "Сообщение было отыграно во вторник, - напоминает Холоденко. - За неделю бумаги сократились на 7,8%. Возможна коррекция к $80. Наша рекомендация - "держать" с целью на горизонте года- $95 за акцию (+12%)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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