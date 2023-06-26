"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнита" с целевой ценой 7173 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Магнит" раскрыл свои финансовые результаты за 2022 год и 1К2023. Результаты за 2022 год мы считаем в целом позитивными. Рост продаж заметно превысил наши прогнозы, но рентабельность была под давлением и EBITDA оказалась несколько ниже ожидаемого. В 1К2023. выручка и сопоставимые продажи уверенно росли несмотря на высокую базу сравнения в марте, а рентабельность продолжала оставаться на низком уровне в силу высокой промо-активности. В апреле и мае компания отмечает замедление темпов роста продаж относительно среднего уровня 1К в силу снижения продовольственной инфляции и высокой базы сравнения. В первые месяцы 2К давление на рентабельность со стороны промо продолжилось", - пишет эксперт.

Помимо отчетности, компания также выпустила пресс-релиз, в котором объявила о выкупе акций в объеме до 10% от общего количества по цене 2215 руб. за бумагу. Данный выкуп, судя по всему, рассчитан в основном на нерезидентов и призван сократить их долю в общей структуре владения. На взгляд Михайлина, выкуп в перспективе должен позволить компании устранить нарушения, выявленные Мосбиржей, вернуть первый уровень листинга и сохранить место в индексе.

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