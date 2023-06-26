Пара доллар/рубль может достичь отметки 84,5 руб./$1 к середине недели - Банк "Санкт-Петербург"

Пара доллар/рубль может достичь отметки 84,5 руб./$1 до конца среды под воздействием фактора налогового периода, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль на прошлой неделе временно укреплялся на фоне продаж валюты экспортерами в рамках налогового периода. Последние события привели к ослаблению рубля до минимумов более чем за год, но в понедельник курс USD/RUB уже коррекционно снизился к 85,1 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. До конца среды фактор налогового периода продолжит оказывать рублю поддержку, и курс USD/RUB может снижаться в сторону 84,5 руб./$1", - отмечают эксперты.

На нефтяном рынке наблюдаются высокие уровни волатильности, констатируют аналитики банка. По их оценке, опасения ослабления спроса на нефть вновь усилились, что привело к падению котировок даже на фоне заметного снижения запасов нефти в США за неделю. В понедельник утром фьючерсы Brent торгуются у $74,5/барр.

По мнению экспертов, на динамику цен на этой неделе повлияет статистика из Китая - в первую очередь июньские индексы деловой активности. Если данные вновь укажут на более слабый, чем ожидалось, восстановительный рост экономики КНР, фьючерсы Brent могут вернуться к $73/барр., полагают в банке.

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