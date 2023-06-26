"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций D.R. Horton до $135

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций D.R. Horton Inc., одного из крупнейших американских застройщиков по количеству сданных объектов и выручке, со $120 до $135 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена экспертами.

"Огромный дефицит жилья смягчит скачок ипотечных ставок (с 3,05% на 23 декабря 2021 года до 6,7% в текущем месяце), который привел к дальнейшему удорожанию домов для тех, кто покупает их впервые. Мы повышаем прогноз прибыли на 2023 финансовый год с $10,55 до $10,75, а также выручки на 3-4К23. Наши ожидания по прибыли на 2024 финансовый год были увеличены с $11/акцию до $11,75 на фоне более высокой оценки выручки и снижения числа акций в обращении", - указывают аналитики.

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