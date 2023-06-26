"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Accenture

"БКС Мир инвестиций" ("БК СМИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций консалтинговой компании Accenture с прогнозной стоимостью на уровне $350 на фоне результатов эмитента за третий квартал 2023 финансового года, сообщается в обзоре аналитиков.

"Accenture отчиталась за финансовый 3К23: выручка ($16,6 млрд) и прибыль на акцию (EPS) не по GAAP ($3,19) показали рост г/г и превысили консенсус. Компания также повысила ориентир EPS не по GAAP на 2023 финансовый год с $11,41-11,63 до $11,52-11,63. После квартального рекорда в $22,1 млрд во 2К23 заказы снизились до $16,6 млрд (в основном по причине сезонности). Вместе с тем Accenture, по всей видимости, продолжает наращивать долю рынка за счет конкурентов, - указывают эксперты. - Эмитент в марте объявил программу реструктуризации объемом в $1,5 млрд до 2024 финансового года включительно. Предполагается сократить штат на 2,5%. Мы считаем, что у Accenture достаточно финансовых ресурсов, хорошая клиентская база и довольно прочное положение на рынке, чтобы развиваться в условиях ускорения цифровизации".

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