Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций НОВАТЭКа на уровне "держать"

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг акций "НОВАТЭКа" на уровне "держать", оценивая новость об увеличении капзатрат компании на "Арктик СПГ-2" как незначительно негативную.

"Новость о том, что в связи с переходом на использование электроприводов стоимость проекта "НОВАТЭКа" "Арктик СПГ-2" вырастет с изначально заявленных $21,3 млрд до примерно $25 млрд, мы рассматриваем как незначительно негативную для "НОВАТЭКа". Увеличение капзатрат на "Арктик СПГ-2" может быть полностью компенсировано снижением операционных расходов в связи с использованием новой схемы электроснабжения проекта. В худшем сценарии, по нашим оценкам, в отсутствие компенсации роста капвложений за счет уменьшения операционных затрат отток средств на проект в $2 млрд снижает справедливую стоимость "НОВАТЭКа" на 2%. Мы сохраняем рейтинг "держать" по акциям компании", - пишут аналитики Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

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