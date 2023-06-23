"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Darden Restaurants до $180

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций американской сети ресторанов Darden Restaurants со $187 до $180 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Долгосрочная рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами.

"Прибыль эмитента за финансовый 4К23 оказалась выше ожиданий. Текущий ориентир выручки на 2024 финансовый год - $11,5-11,6 млрд, прибыли - $8,55-8,85/акцию. На наш взгляд, фактические результаты Darden Restaurants превысят прогноз, поскольку компания выигрывает от инициатив по расширению опций доставки, а также упрощения меню. Darden Restaurants также может вновь удивить рынок неожиданно высоким размером прибыли и продолжить практику обратных выкупов, - отмечают аналитики. - Компания может улучшить показатель сопоставимых продаж и прибыль, поэтому мы считаем ее акции недооцененными на уровне 16,6х EPS 2024e по сравнению с 5-летним историческим средним диапазоном 14-27х. В 2024 финансовом году эмитент планирует открыть порядка пятидесяти новых ресторанов, вложить $550-600 млн в инвестпроекты и продолжать сокращать расходы, что со временем приведет к росту прибыли".

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