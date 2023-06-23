"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций Whoosh, компания обладает потенциалом дальнейшего роста, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала Владимира Беспалова, Софьи Стрельцовой и Полины Паниной.

"Whoosh опубликовал сильные операционные результаты за время с 1 января по 21 июня 2023 года, которые свидетельствуют о сохранении позитивных трендов в ключевых метриках для компании. Данные превосходят наши текущие ожидания. Мы видим хороший потенциал для дальнейшего роста компании и сохраняем позитивный взгляд на ее акции, которые входят в нашу подборку компаний малой капитализации. По нашим оценкам, Whoosh торгуется с привлекательным мультипликатором на уровне 6,5x EV/EBITDA за 2023 год. Позитивным краткосрочным триггером может стать объявление в августе финансовых результатов за 1П23, вместе с которыми эмитент может раскрыть и операционные результаты за сезонно сильные июль-август", - пишут эксперты.

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