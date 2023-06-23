"Финам" открыл торговую идею: покупать акции TSMC с целью $124,5

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) с целью $124,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,75%, стоп-приказ: $93,4, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Взлетающий спрос на чипы для искусственного интеллекта, о котором стало известно после отчета NVIDIA Corp. в мае, играет на руку TSMC. Лидирующие позиции компании в "фаундри" практически не оставляют разработчикам других вариантов "аутсорса" производства таких микросхем, которые являются одними из наиболее продвинутых и дорогих в линейке тайваньского производителя. Это говорит о потенциале укрепления маржинальности и финансовых показателей компании в ближайшие кварталы и годы", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения цена движется в локальном восходящем тренде с периодическими откатами. В рамках предыдущего отката свеча от 5 июня сформировала формацию "пин-бар". Сейчас котировки формируют следующий откат. "Стоп-лосс" можно поставить за границами "пин-бара". При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $93,4 риск на портфель составит 0,94%", - указывают в "Финаме".

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - тайваньский контрактный производитель чипов и микросхем, вторая крупнейшая полупроводниковая компания в мире по рыночной капитализации. TSMC работает сегменте фаундри-производства, включающем изготовление, тестирование, упаковку и автоматизированный дизайн интегральных схем и другой полупроводниковой продукции. Компания не выпускает продукцию под собственным брендом и обслуживает глобальных фаблесс-клиентов.

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