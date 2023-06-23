Рубль может ослабнуть до 85-87 руб./$1 после ухода фактора налоговых платежей - "Открытие Инвестиции"

Рубль может ослабнуть до 85-87 руб./$1 после окончания июньского налогового периода, полагает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Рубль пытался укрепляться в первой половине торговой сессии в пятницу, но к середине дня достижения были растеряны. Попытки "россиянина" воспользоваться повышенным спросом в рамках налогового периода пока не привели к каким-либо достижениям. Поэтому есть вероятность того, что после ухода фактора налоговых платежей рубль вновь подвергнется атаке и сдвинется в диапазон 85-87 руб./$1. Как минимум этому способствует среднесрочная тенденция ухудшения торгового баланса", - указывает Кочетков в комментарии.

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