"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Warner Bros. Discovery до $17

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций Warner Bros. Discovery с $19,5 до $17 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 40% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами с учетом относительно низких мультипликаторов и прогноза операционных показателей.

"Считаем, что рынок сильно недооценивает перспективы выхода стримингового сервиса на положительную рентабельность в США по итогам текущего года, а за пределами страны в 2024 году", - отмечают аналитики.

Обращают внимание эксперты и на возможные риски: усиление конкуренции в стриминге; сокращение рынка рекламы из-за замедления экономики; провал в получении синергии в сделке по слиянию с Warner Media.

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