Возможно снижение цены акций Ford Motor в ближайшие два месяца - Freedom Finance Global

Динамика продаж электромобилей компании может способствовать снижению котировок акций Ford Motor в ближайшие два месяца на фоне динамики продаж электромобилей компании, считает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

"Цена акций эмитента с начала июня выросла на 16,1%. Данной динамике способствовало появление новостей о соглашении с Tesla на доступ к самой крупной в США сети быстрых зарядных станций для электромобилей. Полагаем, что текущий уровень цен акций Ford c учетом не самой позитивной динамики продаж электромобилей завышен, в том числе по сравнению с ближайшим конкурентом - General Motors, которая по итогам первого квартала заняла второе место в США по рыночной доле в сегменте легковых электромобилей, - указывает эксперт в обзоре. - Полагаем, что котировки бумаг Ford Motor могут показать негативную динамику в ближайшие два месяца из-за падения поставок электромобилей, что может быть более значимым для участников рынка по мере приближения даты публикации финансовых результатов за второй квартал 27 июля".

Ford Motor - один из крупнейших автопроизводителей в Северной Америке с полным операционным спектром от проектирования до реализации готовых автомобилей.

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