"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Parker Hannifin Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $390 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Мы считаем, что эта компания с высоким уровнем управления добьется своих долгосрочных целей - увеличения рентабельности и прибыли. Со временем рост прибыли может составить 10-13% на фоне повышения выручки на 3-4%, улучшения рентабельности и обратных выкупов. Parker-Hannifin уже более пятидесяти лет наращивает дивиденды, в последний раз - на 29%, текущая доходность составляет 1,6%", - пишут эксперты.

Parker Hannifin Corp. производит технологии и продукты для контроля уровней жидкостей, газов и воздуха в гидравлических, пневматических и вакуумных системах. Среди клиентов компании авиакосмической, коммерческой и промышленной отраслей.

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