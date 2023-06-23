"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Whoosh

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций сервиса по аренде самокатов и электровелосипедов Whoosh, сообщается в комментарии аналитика Алдара Цыбикова.

"Whoosh неожиданно выпустил операционные результаты с 1 января по 21 июня 2023 года. Количество поездок с начала года примерно соответствует нашим ожиданиям, однако интенсивность поездок - их количество в расчете на одного активного пользователя - оказалась значительно ниже: если в 2022 году оно было 10,7, и по итогам всего 2023 года мы ожидали в районе 12,8, то в 1П23 оно по факту составило лишь 9,7 (это во многом связано с экстенсивным расширением городов присутствия и агрессивным наращиванием парка электросамокатов). С другой стороны, активность может немного возрасти во 2П за счет фактора сезонности. Однако уже во втором полугодии компания столкнется с эффектом высокой базы, а темпы роста будут намного более скромными, поэтому пока мы сохраняем нейтральный взгляд на акции компании", - пишет эксперт в комментарии.

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