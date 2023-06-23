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23 июня 2023 года 12:26
Индекс Hang Seng может продолжить снижение в ближайшие дни - БКС Экспресс
Индекс Hang Seng может продолжить умеренное снижение в ближайшие торговые дни, считает эксперт БКС Экспресс Никита Покровский. "Индекс Гонконгской биржи Hang Seng в пятницу продолжает снижение на фоне ухудшения настроений инвесторов из-за отсутствия значимых драйверов для роста. Динамика торговой сессии изменила техническую картину. В ближайшие дни индекс может продолжить умеренное снижение, и, если не случится значительных негативных событий, возможен локальный отскок от уровня 18500 пунктов. Вероятно ли падение к 17500 пунктам? Да, но это может стать для инвесторов хорошей возможностью для торговли", - отмечает аналитик в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: ГОНКОНГ-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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