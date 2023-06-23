"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Thor Industries

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций американской компании Thor Industries, выпускающей "дома на колесах", сообщается в обзоре аналитиков.

"Мы считаем, что Thor занимает лучшие позиции в индустрии автофургонов среди публичных компаний, учитывая сильные показатели компании как в сегменте прицепных, так и в отрасли моторных фургонов. Вместе с тем эмитент испытывает давление со стороны растущих затрат и проблем с цепочкой поставок и планирует сократить производство в 2023 году, чтобы отразить текущий розничный спрос, - отмечают эксперты. - Недавно Thor опубликовала финансовые результаты за финансовый 3К23: показатели снизились, но оказались лучше прогноза. Мы подтверждаем нашу оценку EPS на 2023 финансовый год на уровне $6,03 и прогноз на 2024 год в $7,5. Акции компании торгуются с мультипликатором 13х P/E 2024е, (выше 5-летнего среднего 12х) и с 0,4х P/S (ниже 5-летнего уровня 0,5х). Учитывая текущие проблемы компании, мы считаем оценку компании справедливой".

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