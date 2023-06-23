"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Sanofi

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг фармацевтической компании Sanofi с прогнозной стоимостью $60 за штуку, что предполагает потенциальную совокупную доходность, включая дивиденды, 16% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитиков.

"Мы отмечаем широкий спектр бизнесов, включая оригинальные препараты, дженерики, вакцины и потребительские товары для здоровья. Особенно хорошо продается Dupixent (используется при атопическом дерматите, астме, эозинофильном эзофагите, хроническом риносинусите и т.д.). Недавно выяснилось, что Dupixent может потенциально применяться в терапии хронической обструктивной болезни легких: при положительном результате препарат станет первым более чем за 10 лет для лечения болезни, которая находится на третьем месте в мире в списке летальных, - указывают эксперты. - У Sanofi сильный портфель новых препаратов: 78 молекулярных образований и кандидатные вакцины, из которых 24 находятся на третьей стадии испытаний или были переданы на рассмотрение регулятору".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.