Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2780-2820п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2780-2820 пунктов в пятницу, явных триггеров для роста ключевых "фишек" нет, так как внешний фон складывается негативно; кроме того, участники рынка находятся в ожидании новостей по возможным санкционным ограничениям и могут начать сокращать позиции перед выходными, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

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