Нефть на уровне $70-71/барр. может быть интересна для спекулятивных покупок - БКС Экспресс

Уровни котировок в $70-71 за баррель нефти марки Brent могут быть интересны для спекулятивных покупок, считают аналитики БКС Экспресс.

"Цены на нефть упали в четверг, реагируя на общерыночное ухудшение настроений из-за роста процентных ставок. Опасения из-за рецессии вновь оказались на повестке, перевешивая любые позитивные факторы. Улучшение данных от EIA по запасам нефти в США не смогло переломить этот тренд. Фьючерсы на Brent резко ушли в нижнюю половину торгового коридора $71-77 за баррель, - указывают эксперты в обзоре. - В пятницу утром падение продолжается, и с технической точки зрения дальнейшее движение к $71,5 выглядит вполне логичным. При этом для более глубокой просадки пока причин нет. Зона $70-71 за баррель может оказаться интересной для спекулятивных покупок".

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