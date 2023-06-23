Возможно усиление активности продавцов на рынке ОФЗ в пятницу - ПСБ

Возможно усиление активности продавцов на рынке рублевых гособлигаций на торгах в пятницу с учетом конъюнктуры внешних рынков, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Внешний новостной фон на утро пятницы для сегмента рублевых гособлигаций складывается преимущественно негативно. Цены на нефть продолжают снижение, двигаясь к отметке $73,4 за баррель (минус 1% к закрытию четверга). Повышение ставок мировыми Центробанками способствует снижению склонности к риску на глобальных рынках. С учетом такой конъюнктуры активность продавцов на рынке ОФЗ в пятницу может усилиться, доходность ОФЗ может вырасти на несколько базисных пунктов. На этом фоне индекс доходности гособлигаций RGBI может вырасти до 9,8%", - пишет эксперт в комментарии.

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