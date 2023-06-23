"Медвежье" давление на рынок акций РФ в пятницу, скорее всего, сохранится - "Алор Брокер"

"Медвежье" давление на российский рынок акций, скорее всего, сохранится на торгах в пятницу, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций в четверг начал день с просадки, значительная часть которой под вечер была выкуплена, несмотря на снижение нефти. Это говорит о том, что основная масса инвесторов пока не готова начинать масштабную фиксацию прибыли. Однако и поводов для роста сейчас нет. Внешний фон в пятницу продолжает ухудшаться. Кроме дешевеющей нефти на рынок будет давить и "фактор пятницы". Пока поддержка по индексу Мосбиржи прорисовывается в районе 2780 пунктов, но при ее пробитии рынок захочет скатиться на 50 пунктов ниже", - пишет эксперт в комментарии.

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