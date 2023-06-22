"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Darden Restaurants

"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций американского ресторатора Darden Restaurants с прогнозной ценой $174 за штуку, что предполагает потенциал роста 4,6% от текущего уровня, на фоне в целом положительного отчета эмитента за четвертый квартал 2023 финансового года, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

"Ослабление инфляции посодействует восстановлению маржинальности в 2024 ф.г., а сильные бренды в демократичных и более дорогих сетях, вероятно, продолжат интересовать посетителей", - отмечает эксперт Анна Буйлакова.

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