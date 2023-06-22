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22 июня 2023 года 18:37
"БКС МИ" начал анализ Viatris с рекомендацией "держать" для его акций
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") начал аналитическое освещение американской компании Viatris, одного из лидеров на рынке дженериков и биосимиляров, сообщается в обзоре аналитиков. Прогнозная стоимость акций эмитента, рассчитанная экспертами, составляет $10,5 за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "держать". "Мы полагаем, что относительно высокая долговая нагрузка будет преградой для роста акций в ближайшее время", - указывают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-VIATRIS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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