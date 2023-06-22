"БКС МИ" начал анализ Viatris с рекомендацией "держать" для его акций

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") начал аналитическое освещение американской компании Viatris, одного из лидеров на рынке дженериков и биосимиляров, сообщается в обзоре аналитиков.

Прогнозная стоимость акций эмитента, рассчитанная экспертами, составляет $10,5 за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "держать".

"Мы полагаем, что относительно высокая долговая нагрузка будет преградой для роста акций в ближайшее время", - указывают аналитики.

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