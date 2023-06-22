"Финам" открыл торговую идею: продавать акции NVIDIA с целью $374

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции NVIDIA Corp. с целью $374 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,8%, стоп-приказ: $456, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"После сильного роста стоимости акции NVIDIA торгуются с очень высокой премией по мультипликаторам относительно аналогов, что, на наш взгляд, трудно оправдать даже с учетом лидирующего положения компании на рынке графических процессоров, ее высоких показателей прибыльности, а также неплохих долгосрочных перспектив роста", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения акции находятся около верхней границы восходящего тренда. При объеме короткой позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $456 риск на портфель составит 0,4%", - указывают в "Финаме".

NVIDIA Corp. - американская компания, крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров. Платформы на базе ее чипов используются в широком спектре отраслей: от компьютерных игр до облачных услуг и автопилотирования.

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