"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Ozon с целью 2200 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги Ozon с целью 2200 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,2%, стоп-приказ: 1970 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания превысила отметку в 500 тысяч квадратных метров логистической инфраструктуры в Московской области, активно развивая сеть своих фулфилмент-центров,. Также на днях Ozon возглавил рейтинг самых популярных франшиз в РФ. Данные факторы должны позитивно сказаться на росте GMV и потенциальном увеличении рентабельности", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумаги компании торгуются в восходящем тренде выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 2200 руб. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1970 руб. риск на портфель составит 0,2%", - указывают аналитики "Финама".

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