Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций Intel

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Intel Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $36 за штуку, сообщается в обзоре старшего аналитика Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова.

"Intel провела в среду вебинар, посвященный развитию сегмента Intel Foundry Services. Менеджмент подчеркнул, что переход на внутреннюю модель производства поможет сэкономить на затратах $4-5 млрд в 2023 году, а также достичь экономии в $8-10 млрд к 2025 году. Финансовый директор эмитента Дэвид Зинснер объявил, что компания вскоре изменит порядок представления финансовых результатов и начнет публиковать отчет о прибылях и убытках по литейному бизнесу (Intel Foundry Services). В следующем году доходы подразделения собственных чипов должны составить $20 млрд - около 35% от всей выручки. Мы оцениваем планы по сокращению затрат положительно, однако обращаем внимание, что компания не сообщила о ключевых клиентах, которые получат новые процессоры Intel A18. Полагаем, новость создает позитивный фон для котировок компании в долгосрочной перспективе", - указывают эксперты банка.

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