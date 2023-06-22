Возможно продолжение роста цены акций Dollar Tree в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Возможно продолжение роста котировок акций дискаунтера Dollar Tree в ближайшее время, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Котировки бумаг Dollar Tree выросли на торгах в среду на 4,6% после раскрытия менеджментом плана по улучшению операционной эффективности в рамках "Дня инвестора". Мы расцениваем итоги мероприятия как умеренно позитивные для эмитента, при этом более высокие прогнозные темпы роста, на наш взгляд, еще не до конца отражены в стоимости акций компании", - отмечают эксперты в комментарии.

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