"Мои Инвестиции" сохраняют текущий топ-10 акций Китая

"Мои Инвестиции" сохраняют текущий топ-10 наиболее интересных акций Китая с хорошей экспозицией на внутренний спрос, торгующихся на "СПБ бирже", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Текущий список бумаг: Galaxy Entertainment, Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Tencent, Baidu Inc., AIA Group, China Construction Bank, Chow Tai Fook, CITIC, China Tower и Longfor Group.

"Гонконгские акции китайских компаний выросли в июне благодаря новостям о возможных новых мерах стимулирования сектора недвижимости со стороны правительства Поднебесной. Макроэкономические данные сохранили отставание от консенсус-прогноза, однако инвесторы сосредоточились на возможных мерах поддержки после нескольких месяцев слабой динамики гонконгских акций. Инвесторы также позитивно отреагировали на встречу госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя КНР Си Цзиньпина, которая в краткосрочной перспективе снизила риски новых ограничений со стороны США на инвестиции в Китай, - указывают эксперты. - Мы приняли решение сохранить текущий состав подборки, который предлагает хорошую экспозицию на внутренний спрос Китая. По-прежнему отдаем предпочтение сектору потребительских товаров, банкам и недвижимости на фоне государственных стимулов".

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