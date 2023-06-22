Растет вероятность снижения цены золота к уровню $1860/унц. - "Финам"

Растет вероятность снижения котировок золота к уровню $1860 за тройскую унцию, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Цена золота снижается три последних сессии. В ходе торгов в среду котировки драгметалла опускались до $1920 за тройскую унцию - это минимум с середины марта текущего года. Среднесрочная техническая картина по драгметаллу ухудшилась, поскольку сейчас цены опускаются под нижнюю границу диапазона консолидации $1935-1985, а значит, растет вероятность снижения стоимости в район $1860 за тройскую унцию", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.