Возможно повышение ставки ЦБ РФ в июле 2023г - ПСБ

Возможно повышение ключевой ставки Банка России уже в июле текущего года, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Годовая инфляция в РФ на конец второй декады июня 2023 года составила 3%. Уровень инфляции вырос (2,5% на конец мая) за счет эффекта низкой базы 2022 года и устойчивого удорожания туристических услуг. Недельная инфляция, напротив, была умеренной (0,02%) и продолжала замедляться на фоне сезонного снижения цен на продукты питания. По итогам июня ждем инфляцию около 3,2% г/г. В конце июля-начале августа она уйдет выше таргета ЦБ в 4%. Чтобы ограничить уровень и продолжительность периода повышенной инфляции, Банк России может уже в июле перейти к повышению ключевой ставки", - указывает эксперт в комментарии.

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