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22 июня 2023 года 12:08
Средний курс рубля в 2023г может составить 75 руб./$1 - Инвестбанк Синара
Ослабление рубля в первом полугодии текущего года, скорее всего, является временным явлением, и в ближайшие годы вероятно укрепление российской валюты против текущих уровней, средний курс пары доллар/рубль в 2023 году может составить 75 руб./$1, считает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин. "Ослабление рубля в 1П23, вызванное в основном интенсивным оттоком капитала и дефицитом иностранной валюты на рынке, оказалась сильнее, чем ожидали. Спрос на валюту обусловлен продолжающимся выкупом бизнеса нерезидентов. Мы не знаем подробностей о данных сделках, но этот фактор остается решающим для курса рубля, который представляется перепроданным. Кроме того, спрос на валюту на открытом рынке по-прежнему высокий на фоне недостаточного предложения со стороны экспортеров, чья активность на валютном рынке остается слабой. Также обращаем внимание, что для укрепления рубля против доллара США необходимо сбалансировать торговые потоки между Китаем и Россией (полагаем, это может произойти во 2П23), - пишет эксперт в обзоре. - Мы пересмотрели макроэкономические прогнозы на 2023-2025 гг. Несмотря на слабое первое полугодие, все еще ожидаем укрепление рубля во второй половине 2023 года. Прогнозируем средний курс пары USD/RUB в 2023 году на уровне около 75 руб./$1, в 2024 году - 73,5 руб./$1, в 2025 году - 74 руб./$1. По-прежнему считаем, что объем валютных операций на открытом рынке будет увеличиваться. В июле экспортеры уплатят в бюджет 0,3 трлн руб. НДД за 2К23. Цена нефти марки Urals станет расти по мере сужения дисконта к марке Brent; мы прогнозируем увеличение цены нефти марки Brent до $100/баррель во 2П23 и сохранение высоких цен в 2024-2025 гг. Рост цен на нефть будет положительно влиять на рубль в среднесрочной перспективе". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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