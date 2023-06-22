"Солид Брокер" рекомендует держать акции Северстали и НЛМК

"Солид Брокер" рекомендует держать акции "Северстали" и "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), сообщается в обзоре аналитиков.

"Производство стали в России в мае, по данным WSA, выросло на 8,8% в годовом выражении, а с начала года увеличилось на 1,9%. Отмечается, что резкий рост в мае в годовом выражении объясняется низкой базой прошлого года, когда против отрасли начали действовать европейские санкции. Перспективы дальнейшего роста выпуска будут зависеть от ситуации с экспортом, поскольку внутренний спрос уже стабилизировался. При этом динамика не соответствует общемировому тренду. Крупнейший производитель стали в мире - Китай - пока сокращает производство ввиду слабого спроса со стороны строительной отрасли. Российские сталевары также не экспортируют сталь в Китай по причине невысоких цен и слабого спроса, - пишут эксперты в материале. - В 2023 году основной рынок сбыта будет внутри России. Строительный сектор сейчас на подъеме, а остальные секторы восстанавливаются после кризисного 2022 года. Рублевые цены на горячекатанный рулон стабильны и находятся на среднецикловых значениях последних лет. Поэтому мы не ожидаем сверхприбылей у российских металлургов в текущем году. Ключевой драйвер для них - это начало выплат дивидендов. Предполагаем, что "Северсталь" и "НЛМК" смогут по итогам полугодия объявить дивиденды, но только после того как правительство окончательно определится с размером windfall tax на эти компании. В целом наша рекомендация для указанных двух компаний - "держать".

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