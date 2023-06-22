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22 июня 2023 года 10:17
Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB
Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика США и еврозоны, ГОСА "Мосэнерго": - Еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США; - Продажи на вторичном рынке жилья в США в мае; - Индекс опережающих экономических индикаторов в США в мае; - Индекс доверия потребителей в еврозоне в июне; - Годовое общее собрание акционеров (ГОСА) "Мосэнерго". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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22 июня 2023 года 16:31
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