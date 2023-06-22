Поводов для роста или снижения котировок нефти в целом пока нет - БКС Экспресс

Поводов для роста или снижения у котировок нефти марки Brent в целом пока нет, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Наблюдалось улучшение настроений на нефтяном рынке в среду, бенчмарки прибавили около $1 за баррель. Опрошенные Reuters эксперты указывают на признаки слабого урожая зерновых в США, что может вылиться в сокращение предложения биотоплива и повышенный спрос на нефтепродукты в качестве замещающего товара. Также API отчитался о возможном сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, поддержав оптимизм. Все это краткосрочные драйверы, которые не дают повода ожидать дальнейший рост. Впрочем, поводов для снижения тоже нет. Текущий торговый диапазон по нефти может оказаться устойчивым, что вполне комфортно для российских нефтяников", - указывает аналитик в комментарии.

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