Вероятна консолидация рубля в диапазоне 83-85 руб./$1 в четверг - ПСБ

Вероятна консолидация пары доллар/рубль в диапазоне 83-85 руб./$1 на торгах в четверг, явных драйверов для выхода из указанного диапазона в текущий момент нет, говорится в обзоре аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

"На текущий момент на валютной секции Московской биржи в ключевых парах не наблюдается явных сигналов к формированию направленной динамики, при этом торговая активность фактически не меняется второй день подряд. С одной стороны, сложности с репатриацией средств экспортерами и стабильный импорт поддерживают позиции иностранных валют, с другой стороны - технически, начинают прослеживаться первые сигналы к коррекции, что может быть поддержано активизацией экспортеров перед налоговыми выплатами, - пишет эксперт. - Отметим, что в центре внимания рынка находится решение FATF касательно внесения России в "черный" или "серый" список (пятница). В случае если организация решит внести Россию в "черный" список, на валютном рынке можно будет увидеть ощутимую коррекцию пары доллар/рубль. В базовом сценарии мы не закладываем такое решение, ввиду чего эффект от результатов скорее будет носить ограниченный характер на котировки валют".

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