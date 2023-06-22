"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций АЛРОСА

"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив цены акций "АЛРОСА", сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Продажи алмазов De Beers в пятом цикле сократились на 32% г/г (минус 25% против исторического среднего) на фоне глобальных макроэкономических проблем. В целом динамика отразила перенос аукционов De Beers в 5-6 циклах (традиционно примерно 10% всех продаж компании) из-за низкого спроса, а также недавнее снижение цен на драгоценные камни. Сохраняем наш осторожный взгляд на "АЛРОСА", учитывая неопределенность по дополнительному налогообложению и спад на мировом рынке алмазов", - пишут эксперты.

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