Индексу Мосбиржи пока может не хватить потенциала для устойчивого роста - БКС Экспресс

Индексу Мосбиржи пока может не хватить потенциала для продолжения устойчивого роста, к концу рабочей недели вероятен рост активности продавцов, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Индекс Мосбиржи в среду в очередной раз обновил максимум, почти все отраслевые индикаторы закрыли день в уверенном плюсе. Исключение составлял индекс девелопмента, который скорректировался на 0,5% после скачка днем ранее. Между тем обороты торгов сократились до 50 млрд руб. после 61 млрд руб. во вторник и 73 млрд руб. в понедельник. Это говорит о том, что рост может быть связан не столько с активностью покупателей, сколько с пассивностью продавцов, что дает повод с осторожностью относиться к вновь зарождающемуся восходящему движению, - пишет аналитик в обзоре. - Индекс Мосбиржи закрыл день выше 2810 пунктов после четырех дней консолидации под уровнем. Формально это дает повод ожидать дальнейший рост, но инструмент вошел в зону сопротивления без существенной коррекции, так что для устойчивого продолжения энергии может не хватить. К концу недели активность продавцов может возрастать, поскольку спекулянты склонны закрывать позиции перед выходными".

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