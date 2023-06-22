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22 июня 2023 года 09:18
Индексу Мосбиржи пока может не хватить потенциала для устойчивого роста - БКС Экспресс
Индексу Мосбиржи пока может не хватить потенциала для продолжения устойчивого роста, к концу рабочей недели вероятен рост активности продавцов, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов. "Индекс Мосбиржи в среду в очередной раз обновил максимум, почти все отраслевые индикаторы закрыли день в уверенном плюсе. Исключение составлял индекс девелопмента, который скорректировался на 0,5% после скачка днем ранее. Между тем обороты торгов сократились до 50 млрд руб. после 61 млрд руб. во вторник и 73 млрд руб. в понедельник. Это говорит о том, что рост может быть связан не столько с активностью покупателей, сколько с пассивностью продавцов, что дает повод с осторожностью относиться к вновь зарождающемуся восходящему движению, - пишет аналитик в обзоре. - Индекс Мосбиржи закрыл день выше 2810 пунктов после четырех дней консолидации под уровнем. Формально это дает повод ожидать дальнейший рост, но инструмент вошел в зону сопротивления без существенной коррекции, так что для устойчивого продолжения энергии может не хватить. К концу недели активность продавцов может возрастать, поскольку спекулянты склонны закрывать позиции перед выходными". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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