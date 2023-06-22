"Финам" повысил прогнозную цену акций Intel до $33

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Intel Corp. с $30 до $33 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рейтинг "держать" для указанных бумаг был при этом сохранен экспертами.

"Компания за последний месяц стала одним из главных поставщиков новостей о достигнутых соглашениях по субсидированию своих фабрик, самое громкое - софинансирование правительством Германии завода в Магдебурге, которое покроет треть стоимости проекта. В долгосрочной перспективе это должно поддержать денежный поток Intel, однако проблемы компании, вытекающие из по-прежнему слабой динамики глобальных продаж ПК, остаются в силе на текущий момент", - отмечает аналитик Александр Ковалев.

Intel Corp. - американский производитель компьютерных компонентов и электронных устройств. В перечень продуктов, изготавливаемых компанией, входят центральные и графические процессоры, интегральные схемы, чипы памяти, решения для беспроводной связи. Intel работает по бизнес-модели IDM, которая подразумевает самостоятельную разработку, производство и продажу интегральных микросхем.

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