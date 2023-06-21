ИСПРАВЛЕНО: "Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Интер РАО с целью 4,3670 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "Интер РАО" с целью 4,3670 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,33%, стоп-приказ: 3,9860 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Интер РАО" является одной из самых стабильных в секторе, обладает существенным денежным запасом на балансе. Компания придерживается дивидендной политики, является экспортером, что можно отнести к факторам роста. Молдавия продлила на июнь контракт с принадлежащей "Интер РАО" Молдавской ГРЭС, это событие может повлиять на рост бумаг эмитента", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена бумаги движется в рамках локального восходящего тренда. Произошел краткосрочный откат, после которого котировки отскочили вверх. Стоп-лосс можно поставить за уровнем, который образовался при откате. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 3,9860 руб. риск на портфель составит 0,29%", - указывают эксперты "Финама".

"Интер РАО" - российская энергетическая компания, управляющая активами в России, а также в странах Европы и СНГ. В сферу ее деятельности входит производство и сбыт электрической и тепловой энергии, международный энергетический трейдинг, инжиниринг, проектирование и строительство энергообъектов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.