"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует держать акции "Магнита" - эмитент показывает неплохую динамику бизнеса, но неопределенность в инвестиционной истории на данный момент сохраняется, сообщается в обзоре аналитиков.

"Магнит" в пятницу опубликовал результаты по МСФО за 2022 год и I квартал 2023 года вместе с объявлением тендерного предложения. Результаты за 2022 год были ожидаемо сильными, но в I квартале текущего года рост значительно замедлился. Сам факт раскрытия позитивен и добавляет прозрачности, однако неопределенность сохраняется по будущим раскрытиям, перспективам повышения уровня листинга и выплате дивидендов. Цели увеличения долга в 2022 году также неизвестны", - указывают эксперты.

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