"Финам" присвоил рейтинг "продавать" акциям NVIDIA с прогнозной ценой $382,4

"Финам" присвоил рейтинг "продавать" акциям NVIDIA Corp. с прогнозной стоимостью $382,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 10,4% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"NVIDIA стала главным бенефициаром "бума" вокруг искусственного интеллекта, наблюдающегося в мире в последние месяцы, и испытывает ажиотажный спрос на свои решения для ИИ. На этом фоне акции компании показали впечатляющий рост стоимости с начала 2023 года, подорожав почти в 3 раза. Между тем на текущих уровнях данные бумаги уже торгуются с очень высокой премией по мультипликаторам относительно аналогов, которую, на наш взгляд, трудно оправдать даже с учетом лидирующего положения компании на рынке GPU, ее высоких показателей прибыльности, а также неплохих долгосрочных перспектив роста. Мы считаем акции эмитента переоцененными в данный момент", - указывает заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов.

NVIDIA Corp. - крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров. Платформы на базе чипов компании используются в широком спектре отраслей, от компьютерных игр до облачных услуг и автопилотирования.

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