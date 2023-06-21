Рубль, скорее всего, пока останется в верхней части диапазона 83,5-85 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары доллар/рубль, скорее всего, продолжит движение в верхней части диапазона 83,5-85 руб./$1 до момента появления принципиально важных для рынка новостей, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург" .

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