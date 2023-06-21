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21 июня 2023 года 11:18

"Финам" рекомендует держать бумаги iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

"Финам" рекомендует держать бумаги iShares U.S. Consumer Discretionary ETF с прогнозной стоимостью на уровне $77,8 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 12,2%, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"С ноября 2022 года акции фонда подорожали в стоимости на 12%. С начала года компании дискреционного спроса обогнали широкий рынок и защитные компании первичного потребительского спроса: инвесторы приветствовали замедление инфляции, что сказывалось на ожиданиях по траектории денежно-кредитной политики в США. Положительно повлиял рост отдельных крупных позиций фонда: с начала года капитализация компании Amazon, занимающей почти 15% в фонде, выросла на 46%, акции Tesla, вторые по доле в составе ETF, выросли в 2,4 раза. Мы повышаем целевую цену акций биржевого фонда iShares U.S. Consumer Discretionary ETF до $77,8 в перспективе года, что соответствует "апсайду" 12,2% и рейтингу "держать", - указывает аналитик Анна Буйлакова.

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (ранее известный как iShares U.S. Consumer Services ETF) отслеживает индекс Russell 1000 Consumer Discretionary 40 Act 15/22,5 Daily Capped Index. В индекс входят порядка 170 средних и крупных по капитализации американских компаний дискреционного потребительского спроса.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-ETF-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


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