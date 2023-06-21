ПСБ повысил прогнозную цену акций Самолета до 5300 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) повысил прогнозную стоимость акций девелоперской группы "Самолет" с 4500 рублей до 5300 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

"Эмитент приобретает более 50 компаний, входящих в ГК "МИЦ", а также земельный банк в Москве, Новой Москве и Московской области, включающий одиннадцать проектов в стадии строительства и проектирования. Объем строящегося жилья "Самолета" на 1 июня составил 3588 тыс. кв. м, а "МИЦ" - 630 тыс. кв. м. С учетом "МИЦ" объем строящегося жилья девелопера увеличится на 18%, что соответствует стратегии роста "Самолета". Считаем, что приобретение приблизит эмитента к долгосрочным целевым показателям продаж и позитивно отразится на котировках его акций", - отмечают эксперты.

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