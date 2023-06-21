Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика в России и выступление главы ФРС:

- ИЦП в России в мае;

- Выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла.

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