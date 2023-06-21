.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Возможен рост индекса Мосбиржи в среду-четверг - БКС Экспресс
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
21 июня 2023 года 09:24
Возможен рост индекса Мосбиржи в среду-четверг - БКС Экспресс
Возможен рост индекса Мосбиржи в течение торговых сессий в среду и четверг при сохранении нейтрального фона, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов. "Активность продавцов на российском рынке акций усиливается, но просадки по-прежнему активно выкупаются, что удерживает индекс Мосбиржи вблизи 2800 пунктов. Объем торгов остается высоким: и продавцы, и покупатели активны. Индекс Мосбиржи три дня подряд формирует длинные "медвежьи" хвосты дневных свечей. Это подчеркивает повысившуюся активность продавцов и чувствительность инструмента к негативным новостям. Информационный фон остается спокойным, что позволяет обходиться без существенной коррекции. При сохранении нейтрального сантимента есть шансы на краткосрочный скачок в среду-четверг, а вот перед выходными уже может реализоваться коррекционное движение", - отмечает аналитик в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
21 июня 2023 года 16:38
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Pinduoduo и рейтинг "держать" для бумаг JD.com Inc., сообщается в обзоре аналитиков. "JD.com и Pinduoduo усиливают ценовое противостояние, предложив большие скидки покупателям во время ежегодного фестиваля 18 июня ("618"). Однако... читать дальше
.21 июня 2023 года 16:03
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "Интер РАО" с целью 4,3670 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,33%, стоп-приказ: 3,9860 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Интер РАО" является одной из... читать дальше
.21 июня 2023 года 15:10
Котировкам бумаг "МТС" потребуется около трех-четырех месяцев на восстановление после дивидендного "гэпа" в июне текущего года, говорится в обзоре аналитика БКС Экспресс Игоря Галактионова. "Бумаги "МТС" во вторник, 27 июня, последний день торгуются с дивидендами. Акционеры могут рассчитывать на... читать дальше
.21 июня 2023 года 14:31
Потенциал снижения доходностей ОФЗ в текущем году ограничен высоким уровнем премии за риск - Райффайзенбанк
Потенциал снижения доходностей рублевых гособлигаций в текущем году ограничен совокупностью факторов, ведущих к высокому уровню премии за риск, сообщается в комментарии аналитиков Райффайзенбанка. "Доходности вдоль кривой ОФЗ с начала мая выросли на 15-25 б.п. Насколько мы понимаем, изменения... читать дальше
.21 июня 2023 года 14:01
Банк Англии может поднять базовую ставку по итогам заседания в четверг, 22 июня 2023 года, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Годовая инфляция потребительских цен в Великобритании в мае приостановила замедление, оставшись на апрельском уровне 8,7% при консенсусе... читать дальше
.21 июня 2023 года 13:37
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует держать акции "Магнита" - эмитент показывает неплохую динамику бизнеса, но неопределенность в инвестиционной истории на данный момент сохраняется, сообщается в обзоре аналитиков. "Магнит" в пятницу опубликовал результаты по МСФО за 2022 год и I квартал... читать дальше
.21 июня 2023 года 13:06
"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную стоимость бумаг "РусАгро" с 900 до 1100 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков. Эксперты указывают на три причины для инвестиционных вложений в эмитента: -... читать дальше
.21 июня 2023 года 12:14
"Финам" присвоил рейтинг "продавать" акциям NVIDIA Corp. с прогнозной стоимостью $382,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 10,4% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "NVIDIA стала главным бенефициаром "бума" вокруг... читать дальше
.21 июня 2023 года 11:53
Рубль, скорее всего, пока останется в верхней части диапазона 83,5-85 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"
Курс валютной пары доллар/рубль, скорее всего, продолжит движение в верхней части диапазона 83,5-85 руб./$1 до момента появления принципиально важных для рынка новостей, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург" . Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной... читать дальше
.21 июня 2023 года 11:18
"Финам" рекомендует держать бумаги iShares U.S. Consumer Discretionary ETF с прогнозной стоимостью на уровне $77,8 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 12,2%, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "С ноября 2022 года акции фонда подорожали в стоимости на 12%. С... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.